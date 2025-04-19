Прервалась голевая серия 40-летнего Роналду из пяти матчей

40-летний нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не смог поразить ворота «Аль-Кадисии» в матче 28-го тура саудовской Про-Лиги (2:1). До этого португальский футболист забивал в пяти играх подряд.

Всего в нынешнем сезоне Роналду принял участие в 36 матчах на клубном уровне во всех турнирах, в которых он отметился 32 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

В следующем туре чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» встретится с «Дамаком». Игра состоится 22 апреля.

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