Прервалась голевая серия 40-летнего Роналду из пяти матчей
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40-летний нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не смог поразить ворота «Аль-Кадисии» в матче 28-го тура саудовской Про-Лиги (2:1). До этого португальский футболист забивал в пяти играх подряд.
Саудовская Аравия — Про-Лига . 28-й тур
18 апреля 2025, пятница. 21:00 МСК
Аль-Кадисия
Эль-Хубар
Окончен
2 : 1
Аль-Наср
Эр-Рияд
1:0 Аль-Аммар – 35' 1:1 Мане – 84' 2:1 Обамеянг – 87'
Всего в нынешнем сезоне Роналду принял участие в 36 матчах на клубном уровне во всех турнирах, в которых он отметился 32 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.
В следующем туре чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» встретится с «Дамаком». Игра состоится 22 апреля.
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