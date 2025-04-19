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Никита Хайкин опубликовал фото в форме «Ромы» после прохода «Лацио» в 1/4 Лиги Европы

Никита Хайкин опубликовал фото в форме «Ромы» после прохода «Лацио» в 1/4 Лиги Европы
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Российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин после выхода в полуфинал Лиги Европы после победы в серии пенальти в ответном четвертьфинальном матче с «Лацио» (3:1, 2:3 пен.) опубликовал свою детскую фотографию в форме «Ромы».

Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Лацио
Рим, Италия
Окончен
3 : 1
2 : 3
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1:0 Кастельянос – 21'     2:0 Нослин – 90+3'     3:0 Диа – 100'     3:1 Хельмерсен – 109'    
Удаления: нет / Хельмерсен – 120'

Фото: Фото из личного архива Никиты Хайкина

«Вау! Незабываемая ночь в Риме. Мы заставили Норвегию гордиться собой! Большое спасибо за вашу поддержку. Вперёд к полуфиналу!» — написал Хайкин в своих соцсетях.

Хайкин в серии пенальти с «Лацио» отразил два удара. За выход в финал турнира норвежский клуб поспорит с «Тоттенхэмом». Финальный матч Лиги Европы в 2025 году пройдёт на домашнем стадионе «Атлетика» «Сан-Мамес» в Испании. Действующим победителем турнира является итальянская «Аталанта».

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