Никита Хайкин опубликовал фото в форме «Ромы» после прохода «Лацио» в 1/4 Лиги Европы
Поделиться
Российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин после выхода в полуфинал Лиги Европы после победы в серии пенальти в ответном четвертьфинальном матче с «Лацио» (3:1, 2:3 пен.) опубликовал свою детскую фотографию в форме «Ромы».
Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Лацио
Рим, Италия
Окончен
3 : 1
2 : 3
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1:0 Кастельянос – 21' 2:0 Нослин – 90+3' 3:0 Диа – 100' 3:1 Хельмерсен – 109'
Удаления: нет / Хельмерсен – 120'
Фото: Фото из личного архива Никиты Хайкина
«Вау! Незабываемая ночь в Риме. Мы заставили Норвегию гордиться собой! Большое спасибо за вашу поддержку. Вперёд к полуфиналу!» — написал Хайкин в своих соцсетях.
Хайкин в серии пенальти с «Лацио» отразил два удара. За выход в финал турнира норвежский клуб поспорит с «Тоттенхэмом». Финальный матч Лиги Европы в 2025 году пройдёт на домашнем стадионе «Атлетика» «Сан-Мамес» в Испании. Действующим победителем турнира является итальянская «Аталанта».
Комментарии
- 19 апреля 2025
-
01:42
-
00:50
-
00:48
-
00:42
-
00:28
-
00:22
-
00:14
-
00:12
-
00:11
-
00:02
-
00:00
- 18 апреля 2025
-
23:55
-
23:43
-
23:42
-
23:40
-
23:36
-
23:32
-
23:19
-
23:12
-
23:05
-
23:04
-
22:59
-
22:51
-
22:47
-
22:31
-
22:24
-
22:22
-
22:19
-
22:17
-
22:10
-
22:00
-
21:52
-
21:43
-
21:39
-
21:35