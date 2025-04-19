Никита Хайкин опубликовал фото в форме «Ромы» после прохода «Лацио» в 1/4 Лиги Европы

Российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин после выхода в полуфинал Лиги Европы после победы в серии пенальти в ответном четвертьфинальном матче с «Лацио» (3:1, 2:3 пен.) опубликовал свою детскую фотографию в форме «Ромы».

Фото: Фото из личного архива Никиты Хайкина

«Вау! Незабываемая ночь в Риме. Мы заставили Норвегию гордиться собой! Большое спасибо за вашу поддержку. Вперёд к полуфиналу!» — написал Хайкин в своих соцсетях.

Хайкин в серии пенальти с «Лацио» отразил два удара. За выход в финал турнира норвежский клуб поспорит с «Тоттенхэмом». Финальный матч Лиги Европы в 2025 году пройдёт на домашнем стадионе «Атлетика» «Сан-Мамес» в Испании. Действующим победителем турнира является итальянская «Аталанта».