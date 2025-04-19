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Результаты матчей чемпионата Франции 18 апреля

Результаты матчей чемпионата Франции 18 апреля
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В пятницу, 18 апреля, состоялся один матч 30-го тура чемпионата Франции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом прошедшей встречи.

Результат матча чемпионата Франции 18 апреля:

«Ренн» — «Нант» — 2:1.

«ПСЖ» занимает первое место в таблице чемпионата Франции. У парижан в активе 74 очка после 28 матчей. Отметим, что клуб уже обеспечил себе чемпионство. На втором месте располагается «Монако», набравший 53 очка. Замыкает лидирующую тройку «Марсель», который записал в свой актив 52 очка. В зоне вылета находятся «Сент-Этьен» (24) и «Монпелье» (15). «Гавр» с 27 очками располагается в зоне стыковых матчей.

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