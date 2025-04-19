Роналду высказался о первом поражении «Аль-Насра» за пять матчей Про-Лиги

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на поражение команды в матче 28-го тура саудовской Про-Лиги с «Аль-Кадисией» (1:2), которое стало первым для неё за пять игр.

«Каждая игра — это шанс расти. Вместе, «Аль-Наср»!», — написал португальский футболист в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter).

До встречи с «Аль-Кадисией» команда Стефано Пиоли одержала три победы и сыграла вничью. После 28 матчей чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 57 очков и занимает третье место, отставая от лидирующего «Аль-Иттихада» на восемь очков. В следующем туре Про-Лиги «Аль-Наср» встретится с «Дамаком». Игра состоится 22 апреля.

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