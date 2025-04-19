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Компани подтвердил, что Нойер не сыграет за «Баварию» в 30-м туре Бундеслиги

Компани подтвердил, что Нойер не сыграет за «Баварию» в 30-м туре Бундеслиги
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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани заявил, что голкипер команды Мануэль Нойер пока не готов вернуться на поле. Вратарь продолжает восстанавливаться после травмы икроножной мышцы и пропустит матч 30-го тура Бундеслиги, в котором «Бавария» встретится с «Хайденхаймом».

Германия — Бундеслига . 30-й тур
19 апреля 2025, суббота. 16:30 МСК
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Не начался
Бавария
Мюнхен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Он был с командой в Милане, что было здорово для нас. Травмы икроножных мышц всегда чувствительны. Когда он вернётся к полноценным тренировкам, вы сможете увидеть это и сообщить об этом. Однако, пока это не так», — приводит слова Компани официальный сайт «Баварии»

«Бавария» сыграла вничью с «Интером» (2:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, что привело к поражению мюнхенцев по сумме двух встреч (3:4) и вылету из турнира. Напомним, Мануэль Нойер отправился вместе с командой на выездной матч, несмотря на то, что не был включён в заявку. Вратарь и капитан пытался таким образом поддержать партнёров.

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