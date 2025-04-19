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«Бавария» готова расстаться с основным защитником летом — Footmercato

«Бавария» готова расстаться с основным защитником летом — Footmercato
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«Бавария» рассматривает вариант с продажей 26-летнего центрального защитника Деотшанкюля Юпамекано грядущим летом. Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, мюнхенский клуб готов расстаться с французским футболистом, поскольку переговоры о продлении его контракта зашли в тупик. Подчёркивается, что Юпамекано требует зарплату в € 15 млн в год плюс бонусы, на что не готова пойти «Бавария».

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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