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Бубнов отреагировал на желание Пальцева выступать в «Спартаке»

Бубнов отреагировал на желание Пальцева выступать в «Спартаке»
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Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал желание защитника махачкалинского «Динамо» Валентина Пальцева продолжить карьеру в стане красно-белых.

«Усилит ли Пальцев «Спартак»? Вместо кого? Он точно слабее Литвинова и Бабича. В ротации есть Чернов», — сказал Бубнов в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

В нынешнем сезоне Пальцев провёл за махачкалинское «Динамо» 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 2 млн.

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