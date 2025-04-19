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Пьянич включил Акинфеева и Дивеева в сборную футболистов своей карьеры

Пьянич включил Акинфеева и Дивеева в сборную футболистов своей карьеры
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Полузащитник московского ЦСКА Миралем Пьянич в интервью YouTube-канала «Коммент.Шоу» составил символическую сборную своей карьеры.

В сборную боснийца попали Игорь Акинфеев, Джорджо Кьеллини, Дани Алвес, Игорь Дивеев, Даниэле Де Росси, Филиппе Коутиньо, Серхио Бускетс, Криштиану Роналду, Усман Дембеле. Добавим, что футболист красно-синих не смог выбрать левого защитника и атакующего полузащитника.

В текущем сезоне чемпионата России 35-летний Миралем Пьянич провёл 12 матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Также на его счету шесть игр в Фонбет Кубке России, в которых также записал на свой счёт один ассист.

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