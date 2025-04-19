Пьянич объяснил, почему Дивеев и Файзуллаев не играют в Европе

Полузащитник московского ЦСКА Миралем Пьянич ответил на вопрос, почему футболисты красно-синих Игорь Дивеев и Аббос Файзуллаев не играют в Европе.

«Дивеев и Аббос проводят очень хороший сезон, они очень важны для нашей команды. Почему они не играют в Европе? Может быть, они скоро поедут в Европу. Сейчас мы говорим о большом клубе ЦСКА. Мы уважаем этот клуб. И ребята здесь счастливы. Для них огромная возможность — каждые выходные показать себя в футболке ЦСКА. Но они сами должны понимать, чего они хотят в своей карьере. Эти два игрока могут играть в Европе. Но, может быть, они счастливы здесь? Может быть, им нравится быть важными игроками в ЦСКА? Может быть, они хотят провести всю карьеру в ЦСКА?» — сказал Пьянич в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

В текущем сезоне чемпионата России 35-летний Миралем Пьянич провёл 12 матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Также на его счету шесть игр в Фонбет Кубке России, в которых также записал на свой счёт один ассист.