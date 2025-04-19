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Игрок ЦСКА Пьянич сравнил своих бывших одноклубников Роналду и Месси

Игрок ЦСКА Пьянич сравнил своих бывших одноклубников Роналду и Месси
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Полузащитник московского ЦСКА Миралем Пьянич сравнил своих бывших одноклубников Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

«Криштиану, конечно, другой, совершенно другой. Он трудоголик, он очень напряжённо работает. Вы постоянно видите его в тренажерном зале. Лео тоже работает в зале, но он в телефоне сидит, в своем углу, делает что хочет, потом устраивает дриблинг, забивает. Потом наступает матч, и он забивает в каждом.

Я никогда не видел, чтобы кто-то забил так много со штрафных. Я тоже люблю штрафные, но я не видел, чтобы после тренировки с «Барселоной» Лео остался и тренировал штрафные. Говорю ему: «Как же ты забиваешь постоянно, если ты их не тренируешь?» А он всё делает абсолютно естественно, непринуждённо», — сказал Пьянич в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

В текущем сезоне чемпионата России 35-летний Миралем Пьянич провёл 12 матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Также на его счету шесть игр в Фонбет Кубке России, в которых также записал на свой счёт один ассист.

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