Евгений Алдонин высказался о шансах ЦСКА в чемпионской гонке текущего сезона РПЛ

Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин ответил на вопрос об участии красно-синих в борьбе за золотые медали чемпионата России в сезоне-2024/2025.

«Может ли ЦСКА Николича участвовать в чемпионской гонке? Я бы не хотел особо шуметь и крик поднимать. То, как команда выступает весной… Может, не всё получается в атаке, но в целом в обороне очень надёжно. Регулярно берут очки. Надеюсь, что так и дальше будет продолжаться. Осталось немного туров, но каждый из них дарит какую‑нибудь сенсацию. Я думаю, что концовка будет также валидольная для всех. ЦСКА если без потерь пройдёт, то может забраться очень‑очень высоко», — сказал Алдонин в эфире телеканала «Матч Премьер».

ЦСКА под руководством сербского главного тренера Марко Николича набрал 47 очков в 24 матчах Российской Премьер-Лиги и занимает в турнирной таблице четвёртое место. Красно-синие отстают на пять очков от лидирующего «Краснодара» и на три очка от находящегося на второй строчке «Зенита», а занимающему третье место «Спартаку» уступают только по результату личной встречи.

Весной 2025 года ЦСКА набрал 16 очков в шести матчах РПЛ, сыграв выездную ничью 0:0 с «Зенитом» и одержав после этого пять побед подряд. 20 апреля армейцы сыграют на своём поле с самарскими «Крыльями Советов».

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