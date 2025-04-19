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«Седьмая команда АПЛ обыграла «ПСЖ». Арне Слот высказался об «Астон Вилле»

«Седьмая команда АПЛ обыграла «ПСЖ». Арне Слот высказался об «Астон Вилле»
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о выступлениях «Астон Виллы» в текущем сезоне. Ранее подопечные Унаи Эмери обыграли французский «ПСЖ» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов со счётом 3:2.

«ПСЖ» был хорош, но «Астон Вилла», занимающая на данный момент седьмое место, показала, что может выиграть у «Пари Сен-Жермен». В такой лиге мы играем», — приводит слова Слота Football London.

Напомним, «Ливерпуль» вылетел из действующего розыгрыша Лиги чемпионов, проиграв «ПСЖ» по сумме двух матчей на стадии 1/8 финала турнира. В четвертьфинале парижане встретились с «Астон Виллой» и также оказались сильнее, пробившись в полуфинал.

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, записав в свой актив 76 очков после 32 матчей. «Астон Вилла» располагается на седьмой строчке, в актве команды 54 очка.

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