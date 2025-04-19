Лионель Месси выбрал топ-10 самых перспективных футболистов мира

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси выбрал топ-10 самых перспективных футболистов.

Как сообщает Give me Sport, Месси включил в список самых перспективных игроков вингера «Барселоны» Ламина Ямаля, футболиста туринского «Ювентуса» Кенана Йылдыза, вундеркинда из «Филадельфии» Кавана Салливана, футболистку женской сборной США Джейден Шоу, полузащитника «Лейпцига» Антонио Нусу, форварда «Ноттингем Форест» Джоэля Ндалу, звезду женской «Барселоны» Вики Лопес, таланта «Лейпцига» Ассану Уэдраого и одноклубника россиянина Александра Головина из «Монако» Элисса Бен-Сегира.

Месси выступает в составе «Интер Майами» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился 42 голами и 21 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.