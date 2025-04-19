Александр Мостовой обратился к «Спартаку» и его болельщикам

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поздравил клуб со 103-летием.

«С днём рождения, «Спартак» и спартаковцы!» — сказал Мостовой в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

«Спартак» является самым титулованным клубом России. Красно-белые имеют 22 чемпионских звания, 14 кубков, Суперкубок.

После 24 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона московский клуб набрал 47 очков и на текущий момент занимает третье место, отставая от лидирующего «Краснодара» на пять очков. В следующем туре красно-белые встретятся с «Акроном». Игра состоится 19 апреля. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:30 мск.