Мостовой: Соболев весной забил больше Угальде, а ведь его сравнивали с Лещуком

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о результативности нападающего петербургского «Зенита» Александра Соболева в последних матчах, сравнив его выступления с игрой форварда московского «Спартака» Манфреда Угальде.

«Соболев весной забил больше Угальде, а ведь его уже все списали, сравнивали с Лещуком, говорили, что вратарь больше него в РПЛ забьёт. Если бы Соболев не умел играть в футбол, «Зенит» бы его не приглашал. А неудачные серии бывают у всех», — написал Мостовой в своём телеграм-канале.

В нынешнем сезоне Соболев провёл за «Зенит» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года с опцией продления ещё на один год. По информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 6 млн.