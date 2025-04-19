Александр Бубнов дал прогноз на матч «Акрон» — «Спартак»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги между «Акроном» и «Спартаком».

«Спартак» нашел состав. Они провели очень уверенный матч с «Уралом». Слабо верится, что «Акрон» начнет прессинговать. Дзюба не прессингует. Если выпадает один игрок, то прессинг разваливается. «Спартак» будет больше владеть мячом. «Акрон» много пропускает. Также стоит отметить, что у москвичей очень сильная средняя линия. Прогноз: «Спартак» не проиграет и тотал больше 2.5», — сказал Бубнов в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

В чемпионате России «Спартак» с 47 очками в 24 матчах занимает третье место. «Акрон» располагается на девятой строчке, у команды 28 набранных очков.