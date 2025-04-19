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Александр Бубнов дал прогноз на матч «Акрон» — «Спартак»

Александр Бубнов дал прогноз на матч «Акрон» — «Спартак»
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Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги между «Акроном» и «Спартаком».

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» нашел состав. Они провели очень уверенный матч с «Уралом». Слабо верится, что «Акрон» начнет прессинговать. Дзюба не прессингует. Если выпадает один игрок, то прессинг разваливается. «Спартак» будет больше владеть мячом. «Акрон» много пропускает. Также стоит отметить, что у москвичей очень сильная средняя линия. Прогноз: «Спартак» не проиграет и тотал больше 2.5», — сказал Бубнов в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

В чемпионате России «Спартак» с 47 очками в 24 матчах занимает третье место. «Акрон» располагается на девятой строчке, у команды 28 набранных очков.

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