Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов ответил, как Станкович восполнит потерю Денисова в матче «Акрон» — «Спартак»

Бубнов ответил, как Станкович восполнит потерю Денисова в матче «Акрон» — «Спартак»
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением, как главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович восполнит потерю защитника Даниила Денисова в матче с тольяттинским «Акроном».

«Потеря Денисова? Это беда. Теперь нужно ставить Хлусевича. Но непонятно, даст ли Станкович ему шанс. И готов ли сам Даниил играть в таком ответственном матче. Зобнин на правом фланге обороны? Это хороший вариант. Он стал чаще появляться на поле. Скорее всего, Роман и будет играть справа», — сказал Бубнов в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Напомним, Даниил Денисов пропустит матч с «Акроном» из-за перебора жёлтых карточек.

В чемпионате России «Спартак» с 47 очками в 24 матчах занимает третье место. «Акрон» располагается на девятой строчке, у команды 28 набранных очков.

Материалы по теме
Александр Бубнов дал прогноз на матч «Акрон» — «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android