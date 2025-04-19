Бубнов ответил, как Станкович восполнит потерю Денисова в матче «Акрон» — «Спартак»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением, как главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович восполнит потерю защитника Даниила Денисова в матче с тольяттинским «Акроном».

«Потеря Денисова? Это беда. Теперь нужно ставить Хлусевича. Но непонятно, даст ли Станкович ему шанс. И готов ли сам Даниил играть в таком ответственном матче. Зобнин на правом фланге обороны? Это хороший вариант. Он стал чаще появляться на поле. Скорее всего, Роман и будет играть справа», — сказал Бубнов в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Напомним, Даниил Денисов пропустит матч с «Акроном» из-за перебора жёлтых карточек.

В чемпионате России «Спартак» с 47 очками в 24 матчах занимает третье место. «Акрон» располагается на девятой строчке, у команды 28 набранных очков.