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«Нет шансов». Бубнов поделился ожиданиями от матча между «Зенитом» и «Химками»

«Нет шансов». Бубнов поделился ожиданиями от матча между «Зенитом» и «Химками»
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Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги между петербургским «Зенитом» и подмосковными «Химками».

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Химки
Химки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У «Зенита» будет тот же состав, что и в матче с «Краснодаром». Это оптимальное сочетание игроков. У «Химок» нет шансов в матче с «Зенитом». Подмосковная команда отобрала очки в первом круге? Это давно было. Там Глушенков травму получил, Вендел канючил», — сказал Бубнов в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 24 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 50 очков.

«Химки» располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, в активе команды 23 очка.

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