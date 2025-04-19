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«Нет шансов». Бубнов поделился ожиданиями от матча между «Зенитом» и «Химками»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги между петербургским «Зенитом» и подмосковными «Химками».

«У «Зенита» будет тот же состав, что и в матче с «Краснодаром». Это оптимальное сочетание игроков. У «Химок» нет шансов в матче с «Зенитом». Подмосковная команда отобрала очки в первом круге? Это давно было. Там Глушенков травму получил, Вендел канючил», — сказал Бубнов в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 24 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 50 очков.

«Химки» располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, в активе команды 23 очка.