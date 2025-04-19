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Игорь Колыванов оценил шансы «Ахмата» создать проблемы лидеру РПЛ «Краснодару»

Игорь Колыванов оценил шансы «Ахмата» создать проблемы лидеру РПЛ «Краснодару»
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Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от предстоящего матча 25-го тура РПЛ «Краснодар» — «Ахмат».

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ахмат» уверенно проводит весеннюю часть чемпионата. Они не так много выигрывают, но играют ничьи и набирают очки. Они потихоньку вылезают из критической ситуации, в которой находились до зимы. После того как «Зенит» катком проехался по «Краснодару», команде Мусаева необходимо побеждать. Двух мнений быть не может, «Краснодар» — очевидный фаворит матча. Но у «Ахмата» есть характер», — сказал Колыванов в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Краснодар» и грозненский «Ахмат» встретятся на поле «быков» 19 апреля, стартовый свисток назначен на 19:30 мск. Чёрно-зелёные лидируют в чемпионской гонке Российской Премьер-Лиги с 52 очками в 24 матчах, после крупного выездного поражения от ближайшего преследователя «Зенита» отрыв «Краснодара» сократился до двух очков.

«Ахмат» с 23 очками в 24 играх находится на 13-м месте (в зоне стыковых матчей), в весенней части сезона команда главного тренера Сергея Ташуева не потерпела ни одного поражения.

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