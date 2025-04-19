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Шнякин отреагировал на критику Карпина в адрес комментаторов

Шнякин отреагировал на критику Карпина в адрес комментаторов
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Футбольный обозреватель Дмитрий Шнякин отреагировал на критику главного тренера сборной России Валерия Карпина в адрес спортивных комментаторов.

«Отчасти согласен с Карпиным – например, в том, что комментаторы слишком много отвлекаются на лишнее. Это проблема. Специфика российского футбольного комментария в том, что мы говорим много и берём на себя большой функционал, в том числе оцениваем игру, описываем тактические детали. Это не хорошо и не плохо, ну вот так сложилась школа комментаторская.

Поверьте, почти 20 лет комментирую, всё это время общаюсь в соцсетях со зрителями – и у каждого свои хотелки. Одному нужны эмоции, другому – наблюдения по тактике. Один хочет, чтоб комментатор называл лишь фамилии игроков, другой предъявляет: «У меня свои глаза есть, игроков я вижу, расскажи о них что-то интересное!» — приводит слова Шнякина «Вечерняя Казань».

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