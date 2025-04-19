«Я был в такой ситуации, когда не платили зарплату». Гасилин — о действиях игроков «Химок»

Экс-нападающий «Зенита» и «Амкара» Алексей Гасилин высказался о бойкоте тренировок со стороны игроков «Химок» из-за невыплаты клубом заработной платы.

«Я был в такой ситуации, когда в «Амкаре» не платили зарплату пять‑шесть месяцев. Мы тогда остались в Премьер‑Лиге по итогам сезона, но потом клуб, естественно, обанкротился. Надо понимать, что футболист играет не только за клуб, но и за свое имя и за болельщиков. Один клуб обанкротится, значит тебе надо будет искать новый клуб, а для этого показывать себя. Ты профессионал. Ты всегда обязан искать мотивацию», — сказал Гасилин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев сообщил, что в «Химках» введено внешнее управление из-за финансовых проблем. Ряд футболистов основного состава бойкотировал тренировки красно-чёрных из-за долгов по заработной плате, 18 апреля появилась информация, что игроки вернулись к тренировкам.

«Химки» с 23 очками в 24 матчах занимают 12-е место в таблице РПЛ, 20 апреля подмосковный клуб сыграет на выезде с «Зенитом».

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