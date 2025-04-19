Анчелотти не хочет уходить в отставку и считает, что «Реалу» нужны более глубокие перемены

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не собирается подавать в отставку, сообщает Relevo.

По данным источника, в окружении Анчелотти есть те, кто призывает его пересмотреть своё будущее. Но сам тренер хочет посмотреть, чем закончится текущий сезон, а затем сесть за стол переговоров с клубом.

Независимо от того, решит ли руководство оставить итальянца, или отказаться от его услуг, Анчелотти считает, что клубу для улучшения ситуации нужны более серьёзные изменения, чем назначение нового главного тренера.

Отмечается, что Анчелотти и президент мадридцев Флорентино Перес сохраняют хорошие отношения. Если тренер покинет клуб, то он получит все надлежащие почести и даже может остаться связанным с клубом в той или иной форме, если захочет этого.

Любое решение о дальнейшей судьбе 65-летнего итальянца должно быть принято вместе с руководством клуба.

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