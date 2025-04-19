Месси высказался о легендах «Барселоны», которые помогали ему адаптироваться в клубе

Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси, ныне выступающий за «Интер Майами», рассказал о своих первых матчах за взрослую команду каталонцев.

«Я всегда говорю, что первая раздевалка, в которую я вошёл, была исключительной. Я очень благодарен за тот приём, который мне оказали все: Роналдиньо, Деку, Силвиньо, а также Хави, Иньеста и Пуйоль.

Были большие имена, и команда была невероятной. Мы выиграли Лигу чемпионов впервые за много лет. То, что Райкард доверился мне и сделал меня частью команды, было здорово. Я действительно наслаждался», – сказал Месси в интервью Simplemente Fútbol.

Напомним, аргентинец дебютировал за каталонский клуб 16 ноября 2003 года в товарищеском матче с «Порту».

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