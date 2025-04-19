«Он немного идиот». Рафаэль ван дер Варт высказался о защитнике «Реала» Рюдигере

Бывший игрок «Реала» Рафаэль ван дер Варт поделился мнением об Антонио Рюдигере после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Арсенала» (1:2).

«Он играл за «Штутгарт», когда я выступал в Германии. Он ударил меня в живот, и ему дали красную карточку. Знаете, он немного идиот…

Пока ты выиграешь, всё весело, но когда ты проиграешь, всё совсем по-другому… Мы все помним поединки с Эрлингом Холандом. Он прыгал и совершал фолы. Этим он оставил его полностью вне игры на два матча. В этом тоже есть что-то», – приводит слова ван дер Варта Defensa Central.

Напомним, «Реал» по сумме двух матчей проиграл «Арсеналу» со счётом 1:5 и покинул Лигу чемпионов.

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