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«Он немного идиот». Рафаэль ван дер Варт высказался о защитнике «Реала» Рюдигере

«Он немного идиот». Рафаэль ван дер Варт высказался о защитнике «Реала» Рюдигере
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Бывший игрок «Реала» Рафаэль ван дер Варт поделился мнением об Антонио Рюдигере после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Арсенала» (1:2).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Сака – 65'     1:1 Винисиус Жуниор – 67'     1:2 Мартинелли – 90+3'    

«Он играл за «Штутгарт», когда я выступал в Германии. Он ударил меня в живот, и ему дали красную карточку. Знаете, он немного идиот…

Пока ты выиграешь, всё весело, но когда ты проиграешь, всё совсем по-другому… Мы все помним поединки с Эрлингом Холандом. Он прыгал и совершал фолы. Этим он оставил его полностью вне игры на два матча. В этом тоже есть что-то», – приводит слова ван дер Варта Defensa Central.

Напомним, «Реал» по сумме двух матчей проиграл «Арсеналу» со счётом 1:5 и покинул Лигу чемпионов.

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