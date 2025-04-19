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Стало известно, кто может временно возглавить «Реал» в случае увольнения Карло Анчелотти

Стало известно, кто может временно возглавить «Реал» в случае увольнения Карло Анчелотти
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Директор по футболу «Реала» Сантьяго Солари может возглавить мадридский клуб, сообщает Sport.es.

По информации источника, такое развитие событий возможно, если перед клубным чемпионатом мира с должности главного тренера будет уволен Карло Анчелотти.

У Солари уже есть такой опыт – осенью 2018 года он временно возглавлял команду после увольнения Хулена Лопетеги. Солари может остаться во главе «Реала» до момента, пока ему не найдут замену, но существует вероятность, что его назначение вообще не состоится.

На этой неделе мадридцы вылетели из Лиги чемпионов по итогам двух матчей 1/4 финала против «Арсенала» (0:3, 1:2).

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