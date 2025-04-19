УЕФА сделал заявление по поводу отменённого пенальти на Мбаппе в матче «Реал» — «Арсенал»

Пенальти в ворота «Арсенала» в матче Лиги чемпионов с «Реалом» был отменён из-за отсутствия фола у Деклана Райса, сообщает УЕФА.

«Пенальти для «Реала» был отменён из-за того, что Деклан Райс не фолил», — говорится в заявлении организации, которое в своих соцсетях приводит инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, спорный эпизод случился в середине первого тайма. Главный арбитр усмотрел нарушение правил со стороны полузащитника гостей Деклана Райса, который придерживал Килиана Мбаппе в момент подачи в штрафную площадь «Арсенала». В результате рефери принял решение о назначении пенальти. В трансляции по ходу матча был титр, что после консультации с VAR решение было изменено из-за офсайда у Килиана Мбаппе. Таким образом, данная формулировка ошибочна.

Разбор эпизода по ходу встречи у арбитров занял ровно пять минут.

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