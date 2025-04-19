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На Украине после интервью Шовковского предложили штрафовать тренеров за русский язык

На Украине после интервью Шовковского предложили штрафовать тренеров за русский язык
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В пятницу, 18 апреля, киевское «Динамо» разгромило на своём поле «Оболонь-Бровар» со счетом 3:0 в матче 25-го тура чемпионата Украины. Экс-вратарь киевской команды и сборной Украины Александр Шовковский, являющийся главным тренером динамовцев, по ходу матча подсказывал своим игрокам на русском, за что был раскритикован комментатором встречи.

Украина — Премьер-лига . 25-й тур
18 апреля 2025, пятница. 18:00 МСК
Динамо К
Киев
Окончен
3 : 0
Оболонь-Бровар
Киев
1:0 Ярмоленко – 39'     2:0 Ванат – 55'     3:0 Буяльский – 67'    

«И снова, уважаемые, русский язык слышим от наших тренеров. Я не знаю… Я понимаю, что с пылу, с жару, в борьбе, но это же публичное место, это не где-то на кухне или дома. Я думаю, если контрольно-дисциплинарный комитет будет штрафовать наших тренеров за русский язык, в следующий раз они задумаются, что они делают. Думаю, что стоит обращать внимание на это всем нам, не только комментатору матча», — сказал комментатор Роман Бебех в эфире УПЛ ТВ.

Напомним, киевляне возглавляют УПЛ с 63 очками.

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