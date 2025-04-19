На Украине после интервью Шовковского предложили штрафовать тренеров за русский язык

В пятницу, 18 апреля, киевское «Динамо» разгромило на своём поле «Оболонь-Бровар» со счетом 3:0 в матче 25-го тура чемпионата Украины. Экс-вратарь киевской команды и сборной Украины Александр Шовковский, являющийся главным тренером динамовцев, по ходу матча подсказывал своим игрокам на русском, за что был раскритикован комментатором встречи.

«И снова, уважаемые, русский язык слышим от наших тренеров. Я не знаю… Я понимаю, что с пылу, с жару, в борьбе, но это же публичное место, это не где-то на кухне или дома. Я думаю, если контрольно-дисциплинарный комитет будет штрафовать наших тренеров за русский язык, в следующий раз они задумаются, что они делают. Думаю, что стоит обращать внимание на это всем нам, не только комментатору матча», — сказал комментатор Роман Бебех в эфире УПЛ ТВ.

Напомним, киевляне возглавляют УПЛ с 63 очками.

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