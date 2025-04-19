«Он был сильнее Месси и Роналду». Тотти назвал футболиста, с которым хотел бы сыграть

Легенда мирового футбола итальянец Франческо Тотти рассказал, с кем он хотел бы сыграть в одной команде.

«Мне хотелось бы сыграть с Роналдо – «Феноменом». Он был сильнее Месси и Криштиану. Это три разных игрока, необычные. После Марадоны я бы поставил Роналдо. Они не были людьми», – цитирует бывшего футболиста Il Messaggero.

Тотти всю свою карьеру провёл в «Роме», в составе которой сыграл 785 матчей и выиграл чемпионат, дважды Кубок и дважды Суперкубок Италии. Со своей сборной он стал чемпионом мира в 2006 году.

Напомним, недавно Тотти побывал в Москве для участия в журналистской церемонии и дал ряд ярких интервью.

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