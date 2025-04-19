«Сантос» сделал заявление по Неймару, получившему очередную травму

«Сантос» поделился информацией о здоровье нападающего Неймара, получившего травму в матче 4-го тура чемпионата Бразилии с «Атлетико Минейро» (2:0). 33-летний футболист покинул поле в слезах.

«Оправившись после мышечной травмы и всё ещё тренируясь для набора мышечной массы, Неймар вернулся на поле, и в первом тайме победного матча с «Атлетико Минейро» он почувствовал новый дискомфорт в левом бедре. Игрок прошёл обследование, в результате которого у него была обнаружена новая травма, на этот раз в полумембранозной мышце. Неймар уже начал лечение. Если говорить о предыдущем повреждении, то рецидива не произошло. Параллельно спортсмен будет работать над укреплением мышц, чтобы избежать новых травм.

Он будет периодически дообследоваться для последующего наблюдения и определения новых вариантов лечения. Вместе со штабом и самим спортсменом было решено, что эта восстановительная работа будет продолжена и при необходимости будут предприняты новые подходы [к реабилитации] для достижения оптимальных сроков для возвращения на поле», — сказано в заявлении.

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