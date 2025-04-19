Чемпионат России по футболу: расписание матчей 25-го тура РПЛ сезона-2024/2025

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Сегодня, 19 апреля, матчем «Оренбург» — «Динамо» Махачкала стартует 25-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр тура.

Расписание 25-го тура РПЛ (время — московское)

19 апреля, суббота:

12:00. «Оренбург» — «Динамо» Махачкала;

14:30. «Акрон» — «Спартак»;

17:00. «Локомотив» — «Пари НН»;

19:30. «Краснодар» — «Ахмат».

20 апреля, воскресенье:

14:00. «Динамо» Москва — «Рубин»;

14:00. «Факел» — «Ростов»;

16:30. «Зенит» — «Химки»;

19:30. ЦСКА — «Крылья Советов».

После 24 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 52 очка. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (50 очков). Замыкает тройку лидеров московский «Спартак» (47 очков).

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