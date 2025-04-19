Сегодня, 19 апреля, в 25-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 состоятся четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 19 апреля (время — московское):

12:00. «Оренбург» — «Динамо» Махачкала;

14:30. «Акрон» — «Спартак»;

17:00. «Локомотив» — «Пари НН»;

19:30. «Краснодар» — «Ахмат».

После 24 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 52 очка. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (50 очков). Замыкает тройку лидеров московский «Спартак» (47 очков).

Самые титулованные футбольные клубы России: