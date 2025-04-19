Расписание матчей 29-го тура Первой лиги сезона-2024/2025
Сегодня, 19 апреля, матчем «Енисей» — «Чайка» стартует 29-й тур Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр тура.
Расписание матчей 29-го тура Первой лиги (время московское)
19 апреля, суббота:
- 10:00. «Енисей» — «Чайка»;
- 15:00. «Черноморец» – «СКА-Хабаровск»;
- 18:00. «Нефтехимик» – «КАМАЗ».
20 апреля, воскресенье:
- 17:00. «Ротор» – «Тюмень»;
- 17:00. «Сочи» – «Алания»;
- 17:00. «Шинник» – «Арсенал» Тула;
- 18:00. «Балтика» – «Сокол»;
- 19:30. «Родина» – «Уфа».
21 апреля, понедельник:
- 19:00. «Торпедо» – «Урал».
Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет калининградская «Балтика», у которой 62 очка. На втором месте находится московское «Торпедо» (51), на третьем — «Урал» (49).
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