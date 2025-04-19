Сегодня, 19 апреля, в 29-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 пройдут три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Первой лиги 19 апреля:

10:00. «Енисей» — «Чайка»;

15:00. «Черноморец» – «СКА-Хабаровск»;

18:00. «Нефтехимик» – «КАМАЗ».

Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет калининградская «Балтика», у которой 62 очка. На втором месте находится московское «Торпедо» (51), на третьем — «Урал» (49). «Черноморец» располагается на четвёртой строчке. Команда набрала 48 очков за 28 матчей. В зоне вылета находятся «Сокол» с 22 очками, «Тюмень» (23) и «Алания» (23).

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