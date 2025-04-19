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«Эвертон» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча 33-го тура АПЛ начнётся в 17:00

«Эвертон» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча 33-го тура АПЛ начнётся в 17:00
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Сегодня, 19 апреля, состоится матч 33-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Эвертон» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступит Саймон Хупер (Уилтшир, Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 33-й тур
19 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 32 сыгранных матчей «Эвертон» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 38 очков. «Манчестер Сити» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 55 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль», у которого 76 очков.

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