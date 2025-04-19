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«Акрон» — «Спартак»: текстовая онлайн-трансляция матча 25-го тура РПЛ начнётся в 14:30

«Акрон» — «Спартак»: текстовая онлайн-трансляция матча 25-го тура РПЛ начнётся в 14:30
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Сегодня, 19 апреля, состоится матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся тольяттинский «Акрон» и московский «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков за 24 матча. «Спартак» заработал 47 очков после 24 игр и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 52 очка за 24 игры.

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