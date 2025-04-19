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«Локомотив» — «Пари НН»: во сколько начнётся матч 25-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

«Локомотив» — «Пари НН»: во сколько начнётся матч 25-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 19 апреля, состоится матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Локомотив» и «Пари НН». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Михаил Черемных. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Михаила Галактионова набрала 41 очко за 24 матча. «Пари НН» заработал 20 очков после 24 игр и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 52 очка за 24 игры.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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