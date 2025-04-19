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«Барселона» — «Сельта»: онлайн-трансляция матча 32-го тура Ла Лиги начнётся в 17:15

«Барселона» — «Сельта»: онлайн-трансляция матча 32-го тура Ла Лиги начнётся в 17:15
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Сегодня, 19 апреля, состоится матч 32-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся каталонская «Барселона» и «Сельта». Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 32-й тур
19 апреля 2025, суббота. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Сельта
Виго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В последний раз команды встречались между собой в матче 14-го тура Ла Лиги текущего сезона. Тогда не удалось выявить победителя (2:2).

Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет «Барселона», у которой 70 очков после 31 встречи. «Сельта» после аналогичного количества игр занимает седьмое место, заработав 43 очка.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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