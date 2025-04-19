«Локомотив» — «Пари НН»: текстовая онлайн-трансляция матча 25-го тура РПЛ начнётся в 17:00

Сегодня, 19 апреля, состоится матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Локомотив» и «Пари НН». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Михаил Черемных. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Михаила Галактионова набрала 41 очко за 24 матча. «Пари НН» заработал 20 очков после 24 игр и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 52 очка за 24 игры.

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