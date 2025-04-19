«ПСЖ» — «Гавр»: онлайн-трансляция матча 30-го тура Лиги 1 начнётся в 18:00
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Сегодня, 19 апреля, состоится матч 30-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встретятся «Пари Сен-Жермен» и «Гавр». Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступит Матьё Вернис (Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Франция — Лига 1 . 30-й тур
19 апреля 2025, суббота. 18:00 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Гавр
Гавр
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В последний раз команды встречались между собой в матче 1-го тура Лиги 1 текущего сезона. Тогда «ПСЖ» одержал победу со счётом 4:1.
Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2024/2025 возглавляет «ПСЖ», у которого 74 очка после 28 встреч. «Гавр» после 29 сыгранных матчей располагается на 16-й строчке, заработав 27 очков.
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