«ПСЖ» — «Гавр»: онлайн-трансляция матча 30-го тура Лиги 1 начнётся в 18:00

Сегодня, 19 апреля, состоится матч 30-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встретятся «Пари Сен-Жермен» и «Гавр». Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступит Матьё Вернис (Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В последний раз команды встречались между собой в матче 1-го тура Лиги 1 текущего сезона. Тогда «ПСЖ» одержал победу со счётом 4:1.

Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2024/2025 возглавляет «ПСЖ», у которого 74 очка после 28 встреч. «Гавр» после 29 сыгранных матчей располагается на 16-й строчке, заработав 27 очков.