Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 33-го тура АПЛ сезона-2024/2025
Сегодня, 19 апреля, матчем «Вест Хэм Юнайтед» — «Саутгемптон» стартует 33-й тур английской Премьер-лиги. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.
Расписание матчей 33-го тура АПЛ
19 апреля, суббота:
- 17:00 мск. «Вест Хэм Юнайтед» — «Саутгемптон»;
- 17:00 мск. «Эвертон» — «Манчестер Сити»;
- 17:00 мск. «Кристал Пэлас» — «Борнмут»;
- 17:00 мск. «Брентфорд» — «Брайтон»;
- 19:30 мск. «Астон Вилла» — «Ньюкасл».
20 апреля, воскресенье:
- 16:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»;
- 16:00 мск. «Ипсвич Таун» — «Арсенал»;
- 16:00 мск. «Фулхэм» — «Челси»;
- 18:30 мск. «Лестер Сити» — «Ливерпуль».
21 апреля, понедельник:
- 22:00 мск. «Тоттенхэм» — «Ноттингем Форест».
Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль». Команда набрала 76 очков за 32 матча.
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:
Комментарии