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Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 33-го тура АПЛ сезона-2024/2025

Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 33-го тура АПЛ сезона-2024/2025
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Сегодня, 19 апреля, матчем «Вест Хэм Юнайтед» — «Саутгемптон» стартует 33-й тур английской Премьер-лиги. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

Расписание матчей 33-го тура АПЛ

19 апреля, суббота:

  • 17:00 мск. «Вест Хэм Юнайтед» — «Саутгемптон»;
  • 17:00 мск. «Эвертон» — «Манчестер Сити»;
  • 17:00 мск. «Кристал Пэлас» — «Борнмут»;
  • 17:00 мск. «Брентфорд» — «Брайтон»;
  • 19:30 мск. «Астон Вилла» — «Ньюкасл».

20 апреля, воскресенье:

  • 16:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»;
  • 16:00 мск. «Ипсвич Таун» — «Арсенал»;
  • 16:00 мск. «Фулхэм» — «Челси»;
  • 18:30 мск. «Лестер Сити» — «Ливерпуль».

21 апреля, понедельник:

  • 22:00 мск. «Тоттенхэм» — «Ноттингем Форест».

Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль». Команда набрала 76 очков за 32 матча.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
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