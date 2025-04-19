ЭСК РФС: Кукуян верно не назначил пенальти в ворота «Краснодара» в матче с «Зенитом»
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Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) согласилась с решением Павла Кукуяна (Сочи), работавшего главным арбитром на матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 между санкт-петербургским «Зенитом» и «Краснодаром» (4:1). Об этом сообщается на сайте РФС.
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16' 1:1 Мостовой – 29' 2:1 Гонду – 38' 3:1 Глушенков – 80' 4:1 Энрике – 90'
Проверка решения не назначить пенальти в ворота команды «Краснодар»:
«Решение «правильно не назначен пенальти в ворота команды «Краснодар». Александр Черников не нарушает правила в единоборстве с игроком «Зенита» Андреем Мостовым. Оба игрока ведут единоборство в честной манере. Контакт между игроками является игровым и ненаказуемым».
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