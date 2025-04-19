ЭСК РФС: Кукуян верно не назначил пенальти в ворота «Краснодара» в матче с «Зенитом»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) согласилась с решением Павла Кукуяна (Сочи), работавшего главным арбитром на матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 между санкт-петербургским «Зенитом» и «Краснодаром» (4:1). Об этом сообщается на сайте РФС.

Проверка решения не назначить пенальти в ворота команды «Краснодар»:

«Решение «правильно не назначен пенальти в ворота команды «Краснодар». Александр Черников не нарушает правила в единоборстве с игроком «Зенита» Андреем Мостовым. Оба игрока ведут единоборство в честной манере. Контакт между игроками является игровым и ненаказуемым».