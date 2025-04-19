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ЭСК РФС: Кукуян верно не назначил пенальти в ворота «Краснодара» в матче с «Зенитом»

ЭСК РФС: Кукуян верно не назначил пенальти в ворота «Краснодара» в матче с «Зенитом»
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Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) согласилась с решением Павла Кукуяна (Сочи), работавшего главным арбитром на матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 между санкт-петербургским «Зенитом» и «Краснодаром» (4:1). Об этом сообщается на сайте РФС.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16'     1:1 Мостовой – 29'     2:1 Гонду – 38'     3:1 Глушенков – 80'     4:1 Энрике – 90'    

Проверка решения не назначить пенальти в ворота команды «Краснодар»:

«Решение «правильно не назначен пенальти в ворота команды «Краснодар». Александр Черников не нарушает правила в единоборстве с игроком «Зенита» Андреем Мостовым. Оба игрока ведут единоборство в честной манере. Контакт между игроками является игровым и ненаказуемым».

Турнирная таблица РПЛ
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