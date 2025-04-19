Валерий Непомнящий: не хотел бы, чтобы с «Химками» повторилась ситуация как с «Томью»

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий высказался о ситуации в «Химках». Ранее появлялась информация о задолженности клуба по зарплате перед футболистами.

«Мне будет очень сильно досадно, если у «Химок» будут продолжаться финансовые проблемы. Это неправильно. Я через такое прошёл в «Томи» и не хотел бы, чтобы в «Химках» такое повторялось. Я хотел бы, чтобы решились все финансовые проблемы и команда играла. Помощь РПЛ — обычная практика, также и РФС помогает в этом случае», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В январе 2023 года «Томь» официально потерял статус профессионального клуба из-за финансовых проблем.

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