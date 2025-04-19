«Монако» — «Страсбург»: онлайн-трансляция матча 30-го тура Лиги 1 начнётся в 20:00

Сегодня, 19 апреля, состоится матч 30-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встретятся «Монако» и «Страсбург». Игра пройдёт на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра встречи выступит Эрик Ваттеллье (Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 30 сыгранных матчей «Монако» располагается на второй строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 53 очка. «Страсбург» после аналогичного количества игр занимает шестое место, заработав 50 очков. Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2024/2025 возглавляет «ПСЖ», у которого 74 очка.