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«Монако» — «Страсбург»: онлайн-трансляция матча 30-го тура Лиги 1 начнётся в 20:00

«Монако» — «Страсбург»: онлайн-трансляция матча 30-го тура Лиги 1 начнётся в 20:00
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Сегодня, 19 апреля, состоится матч 30-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встретятся «Монако» и «Страсбург». Игра пройдёт на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра встречи выступит Эрик Ваттеллье (Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Франция — Лига 1 . 30-й тур
19 апреля 2025, суббота. 20:00 МСК
Монако
Монако
Не начался
Страсбург
Страсбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 30 сыгранных матчей «Монако» располагается на второй строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 53 очка. «Страсбург» после аналогичного количества игр занимает шестое место, заработав 50 очков. Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2024/2025 возглавляет «ПСЖ», у которого 74 очка.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
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