Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 33-го тура Серии А сезона-2024/2025
Сегодня, 19 апреля, матчем «Лечче» — «Комо» стартует 33-й тур итальянской Серии А сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию расписание тура.
Расписание матчей 33-го тура Серии А (время — московское):
19 апреля, суббота:
- 16:00. «Лечче» — «Комо»;
- 19:00. «Монца» — «Наполи»;
- 21:45. «Рома» — «Верона».
20 апреля, воскресенье:
- 16:00. «Эмполи» — «Венеция»;
- 19:00. «Болонья» — «Интер»;
- 21:45. «Милан» — «Аталанта».
21 апреля, понедельник:
- 13:30. «Торино» — «Удинезе»;
- 16:00. «Кальяри» — «Фиорентина»;
- 19:00. «Дженоа» — «Лацио»;
- 21:45. «Парма» — «Ювентус».
Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Интер». Команда набрала 71 очко после 32 матчей. На втором месте находится «Наполи», заработав 68 очков. На третьей строчке располагается «Аталанта», у которой 61 очко.
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:
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