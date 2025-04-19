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Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 33-го тура Серии А сезона-2024/2025

Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 33-го тура Серии А сезона-2024/2025
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Сегодня, 19 апреля, матчем «Лечче» — «Комо» стартует 33-й тур итальянской Серии А сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию расписание тура.

Расписание матчей 33-го тура Серии А (время — московское):

19 апреля, суббота:

  • 16:00. «Лечче» — «Комо»;
  • 19:00. «Монца» — «Наполи»;
  • 21:45. «Рома» — «Верона».

20 апреля, воскресенье:

  • 16:00. «Эмполи» — «Венеция»;
  • 19:00. «Болонья» — «Интер»;
  • 21:45. «Милан» — «Аталанта».

21 апреля, понедельник:

  • 13:30. «Торино» — «Удинезе»;
  • 16:00. «Кальяри» — «Фиорентина»;
  • 19:00. «Дженоа» — «Лацио»;
  • 21:45. «Парма» — «Ювентус».

Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Интер». Команда набрала 71 очко после 32 матчей. На втором месте находится «Наполи», заработав 68 очков. На третьей строчке располагается «Аталанта», у которой 61 очко.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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