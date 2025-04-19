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DM: «Ман Сити» — главный претендент на Гиббс-Уайта, интерес проявляют «МЮ» и «Ливерпуль»

DM: «Ман Сити» — главный претендент на Гиббс-Уайта, интерес проявляют «МЮ» и «Ливерпуль»
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«Манчестер Сити» является главным претендентом на 25-летнего атакующего полузащитника «Ноттингем Форест» Моргана Гиббс-Уайта. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, интерес к английскому футболисту также проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Ранее СМИ сообщали, что «лесники» оценивают Гиббс-Уайта в £ 100 млн (€ 115 млн).

В нынешнем сезоне Гиббс-Уайт принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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