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«Краснодар» — «Ахмат»: во сколько начнётся матч 25-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

«Краснодар» — «Ахмат»: во сколько начнётся матч 25-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 19 апреля, состоится матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Краснодар» и грозненский «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра встречи выступит Владимир Москалёв (Воронеж). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В последний раз команды встречались между собой в матче 1/8 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2024/2025. Тогда сильнее оказался «Ахмат» (2:1).

Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 24 встреч. «Ахмат» после аналогичного количества игр занимает 12-е место, заработав 23 очка.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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