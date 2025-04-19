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Валерий Овчинников: что «Краснодару» терять? Им нужно драться за чемпионство в РПЛ

Валерий Овчинников: что «Краснодару» терять? Им нужно драться за чемпионство в РПЛ
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Российский тренер Валерий Овчинников высказался об участии «Краснодара» в чемпионской гонке Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

«В этом сезоне у «Краснодара» есть реальные шансы стать чемпионом. Если они упустят золото, будет что-то невероятное. Однако «Зенит» в прошедшем матче показал зубы и просто порвал «быков». Это поражение может негативно сказаться психологически, однако что «Краснодару» терять?

Команда и так ни разу не брала золотые медали. Нужно драться и бороться, чтобы занять первое место. Российский чемпионат непредсказуем. Думаю, всё решится на финишной прямой», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Турнирная таблица РПЛ
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