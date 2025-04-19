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Романо рассказал о будущем Дарвина Нуньеса в «Ливерпуле»

Романо рассказал о будущем Дарвина Нуньеса в «Ливерпуле»
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Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес покинет клуб грядущим летом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в январе мерсисайдцы отклонили предложения от «Аль-Насра», однако в ближайшие месяцы будут рассмотрены все варианты. Сам футболист открыт к переходу в новый клуб.

В нынешнем сезоне Нуньес принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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