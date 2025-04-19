Валерий Овчинников считает, что «Химки» могут исчезнуть после окончания сезона

Российский тренер Валерий Овчинников поделился мнением о финансовой ситуации в «Химках». Ранее появлялась информация о задолженности клуба по зарплате перед футболистами.

«Как мы помним, на главного спонсора «Химок» завели уголовное дело. Именно поэтому у клуба возникают финансовые проблемы, Садыгову сейчас не до футбола. Финансовый вопрос висит давно, команду держат на одних обещаниях. То, что РПЛ заплатила футболистам зарплату, — это разовая акция. Хорошо, что заплатили хоть за декабрь, игроки могут порадоваться. Теперь они могут пойти поесть, но не дальше, чем «Вкусно — и точка».

Самое главное — довести чемпионат до конца, а уже там «Химки» могут исчезнуть с горизонта. У этой команды всегда были проблемы: то она заходила в РПЛ, то вылетала в Первую лигу. Также часто менялись главные тренеры. И снимало их нынешнее руководство. Чему удивляться всей этой ситуации?» — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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