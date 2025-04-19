«МЮ» может купить за £ 100 млн вингера из АПЛ в случае победы в Лиге Европы — ESPN

«Манчестер Юнайтед» усилит интерес к 19-летнему крайнему нападающему «Саутгемптона» Тайлеру Диблингу в случае, если манкунианцы выиграют Лигу Европы и благодаря этому квалифицируются в Лигу чемпионов. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, «Саутгемптон» запросит £ 100 млн (€ 117 млн) за трансфер английского футболиста. В случае, если «красные дьяволы» квалифицируются в Лигу чемпионов на следующий сезон, они заработают как минимум £ 80 млн (€ 93 млн). Эти деньги они смогут инвестировать в покупку Диблинга.

В нынешнем сезоне вингер принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Диблинга с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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